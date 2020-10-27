Что это было: одесские пограничники задержали двух женщин с COVIDом и отпустили с Богом

Две женщины, которым в Молдове подтвердили заболевание «пандемический вирус», прибыли в пункт пропуска «Кучурган», что в Одесской области.

Как сообщает Госпогранслужба, обе гражданки Украины, проживающие в Молдове, 1952 и 1981 годов рождения, прибыли на границу пешком.

При проверке выяснилось, что им за день до пересечения границы в Молдове поставили диагноз о заболевании коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Пограничники изолировали женщин в отдельном помещении пункта пропуска и сообщили соответствующим структурам.

Отмечается, что в пункт пропуска прибыла бригада скорой помощи, сотрудники Одесского областного лабораторного центра МЗ Украины, которые провели «анкетирование изолированных лиц». У женщин не зафиксировали повышенной температуры, не нашли других выраженных симптомов заболевания. Им установили в их телефоны мобильное приложение «Электронный сервис «Дома» и пограничники пропустили гражданок в установленном порядке.

После того, как «выздоровевшие» на украинской территории COVID-положительные в Молдове украинки покинули погранпункт, его помещения обработали дезинфицирующим раствором, а индивидуальные средства защиты пограничников, контактировавших с женщинами, изъяты для уничтожения.

Как сообщала Одесса News, состоянием на 27 октября, за прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали высокое количество новых случаев заболевания коронавирусом — 461.

Фото: Госпогранслужба