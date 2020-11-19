В Украине зафиксирован новый COVID-рекорд: за сутки 13 357 новых больных

В Украине по состоянию на 19 ноября лабораторно подтверждены 583 510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 13 357.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Как отмечает министр, за истекшие сутки заболели 539 детей и 673 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализировано — 1531 человек; летальных случаев — 257; выздоровело — 7 400 человек; проведено тестирований за сутки — 65 402 (в том числе, методом ПЦР — 40 585, методом ИФА — 24 817).

За всё время пандемии в Украине заболели — 583 510 человек; выздоровели — 266 479 человек; летальных случаев — 10 369; проведено ПЦР-тестов — 4 062 868.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 348), Днепропетровской (1 128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 55 203 случаи;

— 55 203 случаи; Винницкая область — 14 532 случая;

Волынская область — 20 150 случаев;

Днепропетровская область — 25 028 случаев;

Донецкая область — 18 790 случаев;

Житомирская область — 24 542 случая;

Закарпатская область — 20 463 случая;

Запорожская область — 21 481 случай;

Ивано-Франковская область — 30 091 случай;

Киевская область — 27 347 случаев;

Кировоградская область — 3 931 случай;

Луганская область — 5 385 случаев;

Львовская область — 39 229 случаев;

— 39 229 случаев; Николаевская область — 13 769 случаев;

Одесская область — 35 440 случаев;

Полтавская область — 16 935 случаев;

Ровенская область — 26 442 случая;

Сумская область — 20 124 случая;

Тернопольская область — 24 552 случая;

Харьковская область — 49 618 случаев;

— 49 618 случаев; Херсонская область — 7 946 случаев;

Хмельницкая область — 24 485 случаев;

Черкасская область — 15 759 случаев;

Черновицкая область — 29 612 случаев;

Черниговская область — 12 656 случаев.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине лабораторно подтверждены 570 153 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 12 496; умерли 256 человек.