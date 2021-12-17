Греция внесла изменения в правила въезда для иностранцев

Греческие власти уточнили правила въезда: отныне иностранные путешественники должны предоставлять при въезде в страну экспресс-тест на антиген или ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Ekathimerini.

Греция объявила о новых ограничениях на въезд, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса Омикрон.

Органы здравоохранения страны заявили, что с 19 декабря для въезда в Грецию нужно предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов.

Ранее для въезда требовалось доказательство прохождения COVID-вакцинации или выздоровления от COVID-19, или наличие отрицательного теста.

В четверг в стране были объявлены несколько более широкие требования по тестированию – теперь всем путешественникам в возрасте старше пяти лет нужно показывать ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до прибытия.

Представитель правительства Греции Яннис Ойконому сказал, что эти ограничения будут действовать на период Рождественских праздников, и они должны отсрочить распространение нового штамма болезни, чтобы дать грекам больше времени на бустерные COVID-прививки.

Кстати. В мире по состоянию на утро 17 декабря зафиксировали 273 237 320 случаев COVID-19, в том числе 5 353 127 летальных.

Как сообщала Одесса News, Италия с 16 декабря запретила въезд в страну любым туристам из Украины.

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