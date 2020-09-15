COVID-19: в Украине за сутки 2 905 случаев, смертельных- 53

В Украине за минувшие сутки обнаружили 2 905 новых случаев заражения коронавирусом.

Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно этим данным, в целом в Украине с начала пандемии коронавирус подтверждён у 159 702 человек.

За минувшие сутки умерли 53 инфицированных человека, в целом за время эпидемии — 3 264.

Выздоровели 70 810 человек, из них 1 267 за сутки.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Тернопольской (390), Харьковской (307), Одесской (306) областях, Киеве (285), Львовской (186), Ивано-Франковской (153), Черновицкой (142) областях.

По сообщению Министерства здравоохранения, город Киев и 19 областей Украины не готовы к смягчению противоэпидемических мероприятий, учитывая превышение индикаторных показателей.

Так, в Киеве заболеваемость COVID-19 за 14 дней составила 136,9 на 100 тыс. человек, загруженность коек в больницах первой волны по состоянию на 13 сентября в столице составляет 50,6% за последние 5 дней.

Также не готовы к смягчению карантинных мероприятий Винницкая (55,3 на 100 тыс. населения), Волынская (85,6), Житомирская (90,4), Закарпатская (92,5), Запорожская (48), Ивано-Франковская (159,5), Киевская (72,5), Луганская (42,4), Львовская (101,6), Николаевская (71,6), Одесская (101,3), Ривненская (119,3), Сумская (97,1), Тернопольская (310,8), Харьковская (142,6), Хмельницкая (122,1), Черкасская (84,8), Черновицкая (216,6), Черниговская (90,7) области.

Как сообщала Одесса News, Украина на 15 сентября заняла 25-ю позицию в списке стран мира с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.

Инфографика: Укринформ