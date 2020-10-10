Кабмин назвал три города c наибольшим количеством заболеваемости СOVID-19

Больше всего больных СOVID-19 было зафиксировано именно в тех городах, где проводились массовые мероприятия — Киеве, Одессе и Харькове.

Об этом сказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

«Мы делали анализ сегодняшней статистики и обнаружили, что три крупнейших города по заболеваемости — это Харьков, Одесса и Киев. Фактически, это города, в которых проводились массовые мероприятия. Я знаю, что Национальная полиция возбудила дела по Одессе. За сегодняшний день в Днепропетровской области и в городе Днипро — 12 умерших за день, при том, что несколько сотен заболевших», — сказал Немчинов.

По его словам, если полиция докажет, что эти мероприятия были проведены с нарушением карантинных требований, то организаторы понесут ответственность.

«Если будет доказано, что люди умерли вследствие того, что они принимали участие в массовых мероприятиях, которые не были разрешены в установленном порядке в соответствии с карантинной зоной, то организаторы таких мероприятий будут привлечены к уголовной ответственности», — сказал чиновник.

Министерство здравоохранения предложит новые ограничения, которые будут касаться введения дистанционного обучения в учебных заведениях и работы заведений общественного питания, сказал на брифинге замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Министерство здравоохранения предложит новые ограничения к постановлению о карантине №641, которые будут касаться продолжительности работы заведений общественного питания. Также будут предложены новые подходы к проведению мероприятий в области образования, в частности, будет рассмотрен вопрос о возможности дистанционного образования в определённых классах или на определённых территориях с определённым уровнем эпидопасности», — сказал Ляшко.

Также, сказал Ляшко, Кабмин рассмотрел вопросы механизмов привлечения к работе в стационарах волонтёров и волонтёрских организаций.

Между тем, в Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 5 728 случаев заражения коронавирусом, общее их количество составляет 256 266, — таковы данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно им, за сутки умерли 108 инфицированных, с начала эпидемии — 4 887.

В целом 1 920 украинцев выздоровели, общее же количество тех, кто преодолел вызванную коронавирусом болезнь, составляет 112 570.

Больше всего новых случаев инфицирования обнаружено в Киеве (532), Харьковской (510), Хмельницкой (402), Одесской (338) областях.

Как сообщала Одесса News, с 12 октября в Украине начнёт действовать новое эпидемическое зонирование, согласно которого в оранжевую зону из жёлтой перешла Одесса, где также будут находиться города Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, а также районы Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский Одесской области.

К жёлтой зоне отнесены города Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южный, районы Арцизский, Балтский, Белгород-Днестровский, районы Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский.