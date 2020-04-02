В Одесской больнице водников обещают спецпроверку после обращения врачей

Медики Одесского областного клинического медицинского центра (больницы водников), которую определили одной из опорных больниц для приёма больных коронавирусом, сделали видео-заявление.

По словам работников анестезиологического отделения, больница не готова принимать инфекционных больных, койки разворачивать негде, аппаратов ИВЛ вдвое меньше от заявленного количества, не хватает расходников для работы аппаратов, а сами медики массово пишут заявления на увольнение и отпуск за свой счёт.

Что вы на это скажете, господа министры и "можновладці" ?Информация на 31. 03. 20 Gepostet von Дарья Петрук am Dienstag, 31. März 2020

По словам медиков, вместо заявленных НСЗУ 19 анестезиологов в больнице работают всего 6, в отделении осталось 2 медсестры. В НСЗУ указано 10 аппаратов ИВЛ, но их шесть, три из которых недавно подарили благотворители. Многие медсёстры больницы — старше 60 лет, написали заявление на отпуск за свой счёт, а в кардиологии нет практически никого из персонала, кроме одной санитарки.

Медики делают акцент на том, что всю помощь в больницу, включая спецодежду для медиков и 2 аппарата ИВЛ — доставили волонтёры «Корпорации монстров». Но одежды хватит только на 3-4 дня интенсивного приёма инфекционных больных.

«Наша больница никак не приспособлена к тому, чтобы оказывать помощь больным инфекционными заболеваниями. У нас нет даже разделения на условно чистую и грязную зоны, не говоря уже о боксах, о шлюзах, — рассказывают врачи. — Реальная картина выглядит так. Сделают центр приёма больных практически в центре города, который распространит заразу в течение двух-трёх дней, убьёт нас, потому что выйдут из строя большинство докторов, и пойдёт распространение дальше».

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook заявил, что специальная комиссия проверит факты, изложенные в видеообращении врачей Одесского клинического медцентра.



«Что касается ситуации с обеспечением Одесского областного клинического медицинского центра. Одесская ОГА совместно с Национальной службой здоровья Украины проверяет соответствие представленных документов больнице по обеспечению медицинскими кадрами и аппаратами ИВЛ. Мы вместе с НСЗУ и общественными деятелями выясняем реальное положение вещей. Детали расследования будут обнародованы в течение суток», — сообщил Куцый.

Он подчеркнул, что по данным, которые ежедневно подаются руководством медучреждения в Одесскую ОГА, по состоянию на 31 марта в больнице работают более 100 сотрудников и в наличии должны быть средства индивидуальной защиты. В частности, 60 защитных костюмов, 12 тысяч респираторов, тысяча хирургических масок, 1750 защитных перчаток и 150 многоразовых защитных очков.

Отреагировал на видеообращение одесских врачей и Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко:

«По видеообращению врачей Одесского областного медицинского центра. Разобрались в ситуации. Привлекли ОГА и Департамент здравоохранения. Прежде всего, обращаю внимание, что с самого начала это медицинское заведение не было определено как госпитальная база для приёма и лечения пациентов с COVID-19. Расширяя список больниц, было принято решение добавить Одесский областной медицинский центр. Поэтому сейчас на его базе не происходит приём пациентов с подозрением на COVID-19 и лечения больных… Да, действительно есть проблемы. В частности, со средствами индивидуальной защиты. Руководство медицинского учреждения инициировало закупку. Но так как на рынке дефицит средств индивидуальной защиты, закупка не была проведена. Решаем этот вопрос системно. Уже сегодня в Одесский областной медицинский центр поставили 600 респираторов и 200 костюмов. В отношении медицинских работников. Будем усиливать при необходимости. Завтра в больнице будет работать группа эпидемиологов, которая проведёт подробный инструктаж по маршруту пациента и как перепрофилировать другие отделения медицинского учреждения для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Призываю всех. Сейчас не время для политических игр. Коронавирусная инфекция — не повод разбираться с теми, кто вам не нравится. У нас на кону стоит жизнь людей. Сотни. Тысячи. Десятки тысяч. Всё зависит только от наших действий и состояния подготовки. К сожалению, ни один медицинский работник, который записал обращение, не обратился в Одесский департамент здравоохранения. А озвученные проблемы точно не появились внезапно. Обращаюсь к медицинским работникам — сообщайте о проблемах. Говорите со своим руководством, высказывайте вопросы, ищите совместно пути решения. В каждой области есть департамент здравоохранения — обращайтесь к ним. Не сможете решить — будет подключаться Министерство здравоохранения».

Как сообщала Одесса News, Одесский областной клинический медицинский центр определён антикризисным штабом как медучреждение, которое будет принимать инфицированных на первом этапе развёртывания госпитальной базы.