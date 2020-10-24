За истекшие сутки в Одессе 164 новых случая COVID-19, умерли — пятеро

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 24 октября в Одессе зарегистрированы 8 793 случая COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 164 новых случая заболевания, летальных — 5 (всего — 144).

По данным на 24 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 156 пациентов с COVID-19, из них 86 человек в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 70 пациентов, из них 67 человек не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, три пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 30 человек с подозрением на COVID-19.

22 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 34 человека — в ГКБ №10, 10 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 23 октября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 132 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы девять новых случаев COVID-19 у детей, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 102 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 5 187 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 462 одессита.

В «инфекционке» после капремонта и реконструкции открыто новое отделение на 35 коек, которое с понедельника начнет приём пациентов. В новом отделении организованы четыре автономных мельтцеровских бокса с отдельным входом, а также 12 полубоксированных маломестных палат с выходом в общий коридор, что позволяет обеспечивать изоляцию пациентов с инфекционными заболеваниями.

Отделение построено на базе бывшей прачечной, которая ранее была переведена в новый хозяйственный корпус больницы. В отделке помещений использованы современные материалы, соответствующие стандартам санитарии и гигиены для инфекционных отделений. Дизайн помещений разработан с учётом того, что это детское отделение.



Обеспечена централизованная подача кислорода в отделение — смонтированы 33 точки подачи кислорода, а также установлен криоцилиндр объёмом 1 000 литров.

Здесь смонтированы современная система дезинфекции воздуха и пожарного оповещения. Палаты оборудованы переговорными устройствами для оперативной связи с медперсоналом.

Отделение за средства городского бюджета оснащено медоборудованием, медицинской и бытовой мебелью, закуплено постельное бельё.



Обустроены помещения для отдыха и приёма пищи медицинского персонала, а также внутренний дворик для прогулок.



Практически завершены работы по благоустройству территории возле отделения.



Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 363 новых случая заболевания коронавирусом, умерли 10 человек.

Фото и инфографика: «Одесса»