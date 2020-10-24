Похоже, «день тишины» в Одессе не для всех

В Украине в субботу, 24 октября, запрещена любая предвыборная агитация кандидатов на очередных местных выборах.

Об этом говорится в Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября.

Отмечается, что предвыборная агитация завершилась в 24 часа последней пятницы перед днём ​​голосования, то есть в 24 часа 23 октября.

Согласно календарному плану, кандидаты имели право проводить предвыборную агитацию со следующего дня после дня принятия соответствующей территориальной избирательной комиссией решения об их регистрации. Сегодня, 24 октября, такая агитация должна быть запрещена.

Неформально последний день перед днём ​​голосования называют «днём тишины».

Фотокор «Одесса News» посетил сегодня некоторые места Одессы и убедился в том, что далеко не все кандидаты понимают закон буквально. политические агитки некоторых кандидатов коммунальные службы не успели отодрать со столбов и заборов, а представители некоторых политических сил решили обойти закон, завуалировав название партии, но с лозунгами на фоне вполне угадываемых партийных брендов, раскрасок и шрифтов.

Судите сами:

Фото: Александр Александров\Одесса News