Кому в Одессе 25 октября отключат свет

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Гайдара: 1
|9:00
25 окт.
|18:00
25 окт.
|Заплан.
|Гастелло: 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125А, 127, 129, 131, 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 143, 143А, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 161а, 163, 163а, 165, 167, 167а
|10:00
25 окт.
|17:00
25 окт.
|Заплан.
|Филатова Академика: 31, 33, 33А, 33Б, 35, 37, 37А, 39, 41
|9:00
25 окт.
|18:00
25 окт.
|Заплан.
По сообщению официального сайта города, в частном секторе «Золотого треугольника» Одессы смонтировано новое светодиодное освещение.
Работы стартовали с Суворовского района. До конца следующего года в Одессе не останется неосвещённых улиц, переулков и внутриквартальных проездов. Фото: «Одесса»