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Кому в Одессе 25 октября отключат свет

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25 октября в связи с проведением запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию. 

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети». 

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

 Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Гайдара:  1 9:00
25 окт.		 18:00
25 окт.		 Заплан.
Гастелло:  109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125А, 127, 129, 131, 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 143, 143А, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 161а, 163, 163а, 165, 167, 167а 10:00
25 окт.		 17:00
25 окт.		 Заплан.
Филатова Академика:  31, 33, 33А, 33Б, 35, 37, 37А, 39, 41 9:00
25 окт.		 18:00
25 окт.		 Заплан.

По сообщению официального сайта города, в частном секторе «Золотого треугольника» Одессы смонтировано новое светодиодное освещение. 

Работы стартовали с Суворовского района. До конца следующего года в Одессе не останется неосвещённых улиц, переулков и внутриквартальных проездов. Фото: «Одесса»

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