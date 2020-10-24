Кому в Одессе 25 октября отключат свет

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Причина Гайдара: 1 9:00

25 окт. 18:00

25 окт. Заплан. Гастелло: 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125А, 127, 129, 131, 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 143, 143А, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 161а, 163, 163а, 165, 167, 167а 10:00

25 окт. 17:00

25 окт. Заплан. Филатова Академика: 31, 33, 33А, 33Б, 35, 37, 37А, 39, 41 9:00

25 окт. 18:00

25 окт. Заплан.

По сообщению официального сайта города, в частном секторе «Золотого треугольника» Одессы смонтировано новое светодиодное освещение.

Работы стартовали с Суворовского района. До конца следующего года в Одессе не останется неосвещённых улиц, переулков и внутриквартальных проездов. Фото: «Одесса»