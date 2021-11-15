Кому в Одессе 16 ноября отключат свет

16 ноября в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

1-й переулок Амундсена — 1, 1717А1, 1/12, 1/13, 1/7, 1/8, 2, 2/10а, 2/11, 2/11А, 2/2, 2/3, 2/4, 2/8, 2А, 2Б, 2в, 3, 3/2, 3/3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 1/1, 13, 13/2, 13а, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 18а, 19, 19А, 19Б, 20, 20А, 21, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 24Б, 26, 29, 37, 110, 111, 113, 210, 12 — С 09:00 по 19:00

1-й Соляной переулок — 1, 3, 6, 7, 8, 3а, 1б, 2а, 9, 8а, 1а, 10а, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28 — С 08:00 по 21:00

2-й Соляной переулок — 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 — С 08:00 по 21:00

4-й Соляной переулок — 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 9В, 13 — С 08:00 по 21:00

6-й Соляной переулок — 3, 4, 5, 5а, 6, 8 — С 08:00 по 21:00

7-й Соляной переулок — 4, 14, 20а, 20Б, 22, 24 — С 08:00 по 21:00

Академика Филатова улица — 49, 51, 53, 55, 57 — С 08:00 по 20:00

Варненская улица — 12/2, 12/3, 12/4, 14/2, 14/3, 18/3, 18/4, 18/5 — С 08:00 по 20:00

Водный переулок — 19 — С 09:00 по 19:00

Гайдара улица — 22, 26 — С 08:00 по 20:00

Героев Крут улица — 25, 26, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 33а, 45/а, 54, 39/2, 39/3 — С 08:00 по 20:00

Екатерининская улица — 14 — С 08:00 по 17:00

Инглези улица — 8, 10, 10/2 — С 08:00 по 20:00

Ицхака Рабина улица — 1, 3, 5, 5гар, 9, 11, 13, 15, 17, 71 — С 08:00 по 20:00

Космонавтов улица — 23/1, 29, 31., 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/2, 23/2, 27/4, 33, 29/1, 29/2, 29/3, 23/3, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 27/3 — С 08:00 по 20:00

Маршала Говорова улица — 8 — С 08:00 по 17:00

переулок Академика Вильямса — 18 — С 09:00 по 19:00

Троицкая улица — 32 — С 09:00 по 18:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» скорректировал график плановых работ, чтобы обеспечить больных Covid-19, подключенных к кислородным аппаратам дома, стабильным электроснабжением.

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