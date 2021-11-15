Грузинский Премьер отказал Зеленскому в доступе украинских врачей к Саакашвили

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили отказал Президенту Украины Владимиру Зеленскому в доступе украинских врачей к Саакашвили.

О здоровье экс-президента Михеила Саакашвили заботятся профессиональные и высококвалифицированные врачи Грузии, — таков был ответ Премьер-министра Грузии, говорится на сайте грузинского правительства.

Гарибашвили, согласно сообщению, ответил, что Саакашвили, как и другие заключённые, находится под наблюдением с первого дня пребывания в исправительном учреждении и круглосуточно получает соответствующую медицинскую помощь. По словам главы правительства Грузии, Саакашвили могут посещать его адвокаты, члены семьи и депутаты грузинского парламента.

Также Гарибашвили в разговоре с Зеленским заявил, что Саакашвили сопротивлялся и оскорблял сотрудников пенитенциарной системы Грузии во время перевода в тюремную больницу.

В ходе телефонного разговора глава правительства Грузии назвал действия Саакашвили «провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны». Также он заявил о недопустимости вмешательства граждан Украины во внутренние дела Грузии.

В то же время, 14 ноября в лечебное учреждение глданской тюрьмы №18 не впустили консилиум врачей, сформированный министерством здравоохранения Грузии. Как сообщает Грузия online, после двухчасового ожидания врачам, которые должны были проверить состояние здоровья Саакашвили, сказали, что рабочие часы окончены.

«Сегодня первый случай, когда Саакашвили было отказано в реализации права на защиту здоровья. Это незаконный и постыдный факт», — заявил адвокат третьего президента Грузии Шота Тутберидзе.

По данным гражданской жены Саакашвили Елизаветы Ясько, у находящегося в тюремной больнице Саакашвили 13 ноября значительно ухудшилось состояние здоровья, а в тюрьму, где он находится, приезжал реанимобиль.

Как сообщала Одесса News, 1 октября Саакашвили задержали в Грузии, где против него возбуждён ряд уголовных дел. Саакашвили объявил голодовку, назвав себя политзаключённым. 8 ноября Саакашвили перевели в больницу тюрьмы №18 в Глданском районе Тбилиси из тюрьмы в Рустави. Во время перевода его «тащили по земле, таскали за волосы и несколько раз ударили по шее». 10 ноября в Тбилисском городском суде прошло заседание по одному из дел Саакашвили, в ходе которого его адвокаты заявили отвод судьям. Следующее заседание запланировано на 29 ноября.

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