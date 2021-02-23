Кому в Одессе 24 февраля отключат свет

24 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-я Садовая: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. 1-й Балтский: 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 1-й Балтский: 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 1-й Керченский: 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 11

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. 1-й Февральский: 1, 3, 5, 7

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 1-й Флотский: 5, 7, 7а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 1-й Чапаевський: 7, 13а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 1-й Черноморский: 3, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32_2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 1-й Черноморский: 3, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32_2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 10-й Черноморский: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 10-й Черноморський: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 13-й Черноморский: 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 121

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 13-й Черноморский: 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 121

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 2-я Лагерная: 2, 2А, 2В, 3А, 3б, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26а, 28, 28А, 29, 30, 30Б, 32, 33, 34, 35А, 36, 36А, 38, 40

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 19:00

24 фев. 2-я Линия на жилом массиве: 12

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. 2-я Садовая: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 42

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. 2-й Балтский: 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 2-й Балтський: 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 2-й Февральский: 1, 1А, 5, 7, 7а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 2-й Флотский: 3, 4, 8

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 2-й Чапаевский: 1, 3, 6, 7

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 2-й Черноморский: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 2-й Черноморский: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 2-я Пересыпская: 32, 34

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 2-я Пересыпская: 32, 34

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 3-й Балтский: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 3-й Балтський: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 3-й Керченский: 3, 4, 6

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. 3-й Флотский: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 3-й Чапаевский: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 3-й Черноморский: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 3-й Черноморский: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 3-я Пересыпская: 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 3-я Пересыпская: 19, 21, 23, 25, 27

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 3-я Садовая: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 8а1, 8а2, 9, 9А, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. 4-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 38

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. 4-й Балтский: 2, 4, 5, 6, 6_3, 8, 9_11, 10, 11, 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 4-й Балтский: 2, 4, 5, 6, 6_3, 8, 9_11, 10, 11, 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 4-й Флотський: 1

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 4-й Чапаевский: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 4-й Черноморский: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32_А, 33, 35, 39, 41, 41_А, 43

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 4-й Черноморский: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32_А, 33, 35, 39, 41, 41_А, 43

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 5-я Пересыпская: 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 5-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. 5-й Балтский: 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 5-й Балтский: 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 5-й Чапаевский: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 5-й Черноморский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 19/10, 19_10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 5-й Черноморский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 19/10, 19_10

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 6-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 47А, 47б, 49, 49А, 51, 51А, 53, 55, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А, 67

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. 6-й Балтский: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21_а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 6-й Балтский: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21_а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 6-й Чапаевский: 2, 6, 8, 8а, 10

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 6-й Черноморский: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 6-я Пересыпская: 1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12_2, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 6-я Пересыпская: 1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12_2, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 7-й Балтский: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 7-й Балтский: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 7-й Черноморский: 1, 1а, 2, 2,а, 2,б, 2а, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 7-й Черноморский: 1, 1а, 2, 2,а, 2,б, 2а, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 7-я Пересыпская: 6, 8, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14_1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 50а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 7-я Пересыпская: 6, 8, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14_1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 50а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7_1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21_2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37_1, 37_2, 37А, 37Б, 37В, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 72, 73, 74, 74а, 74Б, 75, 76, 76_78, 76-78, 77, 77_1, 77_5, 77в, 77Д, 77Е, 77к, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 99, 99А, 100, 101, 103, 771, 774, 776

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8 Марта: 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 72, 73, 74, 74а, 74Б, 75, 76, 76_78, 76-78, 77, 77_1, 77_5, 77в, 77Д, 77Е, 77к, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 99, 99А, 100, 101, 103, 771, 774, 776

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 8 Марта 1-я Линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8 Марта 2-я Линия: 109, 109_1, 109_2, 109а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 8 Марта 2-я Линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109_1, 109_2, 109а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8 Марта 3-я Линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8 Марта 4-я Линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8 Марта 5-я Линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8 Марта пер. 1-й: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8 Марта пер. 2-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8 Марта пер. 3-й: 4, 5, 6, 8, 10

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8 Марта пер. 4-й: 2, 4, 6, 8, 10

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8 Марта пер. 5-й: 4, 6, 8, 9

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8 Марта пер. 6-й: 4, 8, 9, 10, 11

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8 Марта пер. 7-й: 5, 6, 7, 8, 9

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8 Марта пер. 8-й: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8 Марта пер. 9-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47_1

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8-й Балтский: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8-й Балтский: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 8-й Чапаевский: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8-й Черноморский: 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9В, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25_1, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44,б, 44а, 44А/1, 44б, 46, 48, 50, 52, 54

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 8-й Черноморский: 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9В, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25_1, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44,б, 44а, 44А/1, 44б, 46, 48, 50, 52, 54

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 8-я Пересыпская: 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 9-й Чапаевский: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. 9-й Черноморский: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. 9-й Черноморский: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Академика Филатова (Малиновский р-н): 43, 45, 47/2, 47/3

Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Багрицкого: 9, 9В, 13, 14, 14/1, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 19-Б, 20, 21, 21А, 23, 24, 24А, 24-А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32а, 33, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39А, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 45, 45-47, 46, 46а, 48, 48А, 48б, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А, 67, 67Б, 69, 71, 71А, 71Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 19:00

24 фев. Балтская дорога: 25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 46, 58А, 60, 62, 67

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Балтская дорога: 40, 40а, 43, 45, 47, 59, 60, 62, 62_1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Баркасный пер.: 1, 1а, 2, 4

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Бородинская улица: 2, 4-А, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 19/1, 20, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Бреуса: 7, 7А, 37, 39, 43а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 19:00

24 фев. Большевистский пер.: 3, 4, 5, 6, 7, 8_1, 10

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Большевистский пер.: 3, 4, 5, 6, 7, 8_1, 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Большая Садовая: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 50а, 52

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. Весенняя: 1, 2, 3, 5, 5А, 7, 9, 9/2, 9А, 11

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 19:00

24 фев. Главная: 1а, 1б, 1, 2, 3а, 3, 4, 5_5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Гагарина пер.: 11А, 20, 21, 23, 25

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Гайдара: 6, 8, 10

Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Дальницька: 31, 31А, 37, 39, 41

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Державина: 1гар, 2, 2а, 3, 11, 13, 15, 17, 164

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. Державина пров: 1, 1А, 3, 5, 5а, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Днепровская: 49, 52

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. Долинская: 13, 14, 14а, 17, 17_3, 19, 21, 25, 27, 33, 33_1, 33_4

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Долинская: 13, 14, 14а, 17, 17_3, 19, 21, 25, 27, 33, 33_1, 33_4

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Донецкая: 1_1, 5, 5А, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. Жевахова: 4, 4а, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11_1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37_39, 39, 41, 43, 43_1, 45, 45_2, 47, 49, 49_1, 51, 53, 53_2, 53_3, 55, 57, 59, 61, 61а, 92, 94

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Жевахова: 4, 4а, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11_1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37_39, 39, 41, 43, 43_1, 45, 45_2, 47, 49, 49_1, 51, 53, 53_2, 53_3, 55, 57, 59, 61, 61а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Жевахова гора: 22, 30, 81

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Жевахова гора: 17, 22, 30, 81

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29_1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Кавказский пер.: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Капитана Кузнецова: 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. Карышковского: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25_27, 26, 27, 28, 29, 30, 30,А, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 58, 60

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Карышковского: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25_27, 26, 27, 28, 29, 30, 30,А, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 58, 60

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15Б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Цветочный пер.: 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 5/2, 5а, 6, 6А, 6Б, 6В, 6Е, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 21А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 19:00

24 фев. Кедровый пер.: 1, 1а, 1В, 15, 17

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 19:00

24 фев. Керченская: 29, 31, 33, 35, 36, 36А, 37а, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 62Б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. Кишинёвская: 2, 4, 4А, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. Кристаловского: 13

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 19:00

24 фев. Кристаловского (Лагерная): 1А, 1, 3а, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 20А, 21, 23, 25, 26А, 27, 27А, 29, 29А, 30А, 31, 31А, 33А, 35, 36, 37, 40

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 19:00

24 фев. Кибальчича: 1, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 19:00

24 фев. Леонова улица: 57

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Локомотивная: 1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Локомотивная: 1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Ломоносова: 10, 11, 11а, 12, 20

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. Луганская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 19:00

24 фев. Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20_6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. М Садовая: 1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. Магистральная ул.: 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 6В, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31\4, 31А, 31а7, 31Б, 31В, 31В/1, 31в/2, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 33, 33 б, 33/2, 33а, 33а4, 33б, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 62, 62А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Малиновского Маршала: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 28

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 19:00

24 фев. Николаевская дор: 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261_1, 263, 263А

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. Николаевская дор.32б/Мологвардейская: 65

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. Молодогвардейская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 43

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Навигационный пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Нескучная улица: 52, 52А, 52А14, 57, 59, 61

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Овражный пер.: 4, 6, 6А, 8, 10, 10/3, 12, 14, 16, 18, 18а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 19:00

24 фев. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Прокатная: 1а, 1б, 1в, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Южная дорога: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 65Б, 73

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. Рынковая: 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Рынковая: 7

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Ростовская: 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 52_1, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 65_2, 66, 66А, 68, 68б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. Совхозная (пос Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. Сосюры ул.: 1, 1а, 55, 57, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Союзный пер.: 1, 1А, 2, 2А, 2В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 13, 15, 16, 17, 17А, 19, 19/2, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 19:00

24 фев. Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Фигнер Веры: 1, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 19:00

24 фев. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Хуторская: 95Е

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Цегельнозаводська: 1, 2, 2А, 4, 4/3, 10А, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 21, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 19:00

24 фев. Чапаева: 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. Черняховского: 22

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Черноморский 3 пер.: 31А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 фев. 17:00

24 фев. Черноморский 3 пер.: 31А

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. пл. Мичурина: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14_1, 14а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев. пер. Векслера: 1

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

24 фев. 2:00

24 фев. пер.Асеева (7-й Чапаевский): 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 8:30

24 фев. 9:30

24 фев.

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