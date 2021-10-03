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Кто в Одессе 4 октября останется без света

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4 октября в связи с проведением плановых работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

  • 5-я линия Марии Демченко — 61А, с 08:51 до 15:51
  • Академика Вильямса улица — 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2, с 08:00 до 18:00
  • Академика Вильямса улица — 44, с 08:00 до 18:00
  • Балковская улица — 1, 3/1, 7, 7А, 9, 31, с 09:00 до 18:00
  • Гранатная улица — 20Б,  с 09:00 до 19:00
  • Ольгиевский спуск — 8А, с 09:00 до 18:00
  • Скидановская улица — 3, 5, 7, 7-11, с 09:00 до 18:00
  • Французский бульвар — 48/50А, с 09:00 до 19:00
  • Шевченко проспект — 33, 12/1, 12/2, 121, с 09:00 до 19:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» завершает модернизацию подстанции «Крымская» в Одессе.

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