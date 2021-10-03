В Бангладеше на балкере умерли два украинских моряка

Два украинских моряка умерли на борту сухогруза AP ASTAREA, стоящего на якоре в Читтагонге (Бангладеш).

Об этом сообщает USM со ссылкой на Fleetmon.

Отмечается, что смерти произошли 30 сентября, причём моряки скончались один за другим, без какой-либо очевидной причины или болезни.

«Вероятной причиной гибели одного из моряков был сердечный приступ. О причинах смерти второго пока ничего не ясно. Тела умерших отправили на экспертизу в местную клинику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что балкер AP ASTAREA под флагом Маршаловых островов прибыл в Бангладеш с грузом карбамида из Египта, который туда доставили из Беларуси.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года 23-летний украинский моряк умер от осложнений COVID-19 в одной из больниц Сингапура.

Фото: Fleetmon

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