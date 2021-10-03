От любви до ненависти один шаг: ВРУ начинает процедуру отзыва Разумкова, Зе поддерживает

Народные депутаты от парламентской фракции «Слуга народа» во время выездного заседания политсилы в Трускавце решили с понедельника, 4 октября, начать процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности Председателя Верховной Рады.

Об этом в Тelegram проинформировала пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук.

«На фракции «Слуга народа» обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Путём голосования депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины от занимаемой должности», — отметила Палийчук.

Народные депутаты от этой фракции уже собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва.Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции в Трускавце.

Президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам, которое транслировал телеканал «ДОМ», сказал, что основное противоречие в отношении Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова заключается в том, что он не разделяет программные принципы партии «Слуга народа», которые поддержали 73% граждан Украины на президентских выборах в 2019 году.

«Вопрос о Дмитрии Александровиче — это для меня не вопрос. Я считаю, что это вопрос внутрифракционный. Считаю, что большая ошибка со стороны Димы или консультантов, которые с ним сейчас работают, что он выносит эти вопросы в сферу медиа. Хотя секретов никаких нет», — сказал Зеленский.

Президент заметил, что в оценке любого должностного лица, представляющего «Слугу народа», он опирается на программные положения партии.

«Программа партии — это для меня как меню … Если мы боремся с олигархами — подпишите закон … Если не подписываете? Ищите другую команду», — объяснил Зеленский.

При этом он отметил, что проблема — не в личности Дмитрия Разумкова.

«Если ты не поддерживаешь борьбу с олигархами, не поддерживаешь санкционную политику, например, в отношении господина Медведчука и других … то я считаю, что у этих людей просто другие политические взгляды. И это нормально. Мы живём в демократическом государстве. Но если они (взгляды. — Ред.) другие, чем у свыше 200 человек (фракции «Слуга народа». — Ред.) и 73% (граждан Украины. — Ред.), которые отдали голоса именно за программу партии «Слуга народа» … Если твои взгляды другие — значит, ты живёшь своей личной жизнью», — подчеркнул Президент.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2019 года, будучи кандидатом в президенты Украины, Владимир Зеленский, представляя свою команду, вместе с которой, в случае победы во втором туре выборов, планирует руководить страной, назвал имя Разумкова.

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