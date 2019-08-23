В Киеве подняли Государственный флаг Украины с участием Президента

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Вместе с Президентом знамя подняли Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооружённых сил Украины майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины полковник Сергей Рекун, курсант 3-го курса военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут – дочь военного лётчика, подполковника Сергея Каминского, который погиб в июне 2014 года вблизи города Славянска, Анастасия Каминская.

В этот же день на Софийской площади в Киеве состоялась церемония присвоения почётных наименований боевым военным частям Вооружённых сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ленты с названием почётного наименования командирам воинских частей.

В частности, Южное территориальное управление Национальной гвардии Украины получило почётное наименование «Одесское». Ленту с почётным наименованием вручили начальнику Южного территориального управления Национальной гвардии Украины полковнику Олегу Пидлубному.

17-му пограничному отряду Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено почётное наименование «имени полковника Александра Жуковского». Ленту с почётным наименованием получил начальник Измаильского пограничного отряда полковник Владимир Зуб.

Завершил торжественное событие показательное выступление военнослужащих Почётного караула Национальной гвардии Украины.

Фото: Укринформ, Украинская правда, пресс-служба Президента Украины