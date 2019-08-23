Перед зданием Одесской ОГА торжественно подняли Государственный флаг

Перед зданием Одесской областной государственной администрации 23 августа торжественно подняли Государственный флаг.

Как сообщает пресс-служба облгосадминистрации, в церемонии вместе с исполняющим обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Светланой Шаталовой приняли участие сотрудники облгосадминистрации, военнослужащие, представители общественности, средств массовой информации.

«Один из величайших государственных праздников — День Государственного флага Украины. Целые поколения, наши предки боролись за государственность, шли к своей независимости с сине-жёлтыми флагами. Этот символ даёт вдохновение жить и творить ради процветания нашей родной Украины», — отметила Светлана Шаталова.

Празднование традиционно началось с построения роты почётного караула, военного оркестра, знамённой группы командования Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

Во время исполнения Гимна Украины на флагшток дополнительно был поднят Государственный Флаг.

От руководства областного совета в торжествах принял участие первый заместитель председателя Одесского областного совета Вадим Шкаровский.

Фото: пресс-службы ООГА и облсовета