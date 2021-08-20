Самый высокий флагшток Херсонщины рухнул при установке

Самый высокий флагшток на территории Херсонской области рухнул при установке.

Как сообщает издание favoritekherson.co, обошлоcь без жеpтв. Поcтpадал лишь автомобиль, котоpый находилcя во вpемя монтажа флагштока неподалёку.

В комментарии к сообщению глава Херсонской ОГА Сергей Козырь написал:

Отмечается, что флагшток планировали торжественно открыть на площадке возле Херсонской областной универсальной научной библиотеки им. Олеся Гончара 23 августа в 9.00 и зафиксировать рекорд как самого большого в области флага Украины. Очевидно, что теперь рекорда не будет.





От редакции. Офис Президента Украины ещё в январе поручил облгосадминистрациям установить в областях гигантские флагштоки с государственным флагом. На это выделили более 170 миллионов гривен, таким образом дав возможность местным чиновникам осваивать бюджетные деньги и прикрывать всё это патриотизмом. Лишь в Сумской, Тернопольской, Одесской и Херсонской областях сообщили, что установка флагштоков будет производиться не за бюджетные деньги.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года в Одессе на Куликовом поле был повален флагшток с Государственным Флагом Украины.

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