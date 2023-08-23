23 августа в Одессе отметили День Государственного флага Украины

Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного флага.

Как сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально», по случаю праздника сине-жёлтый флаг подняли на Думской площади и флагштоке перед зданием Одесской облгосадминистрации.

«Жёлто-голубой флаг является символом, соединяющим всех украинцев. Это очень важно сегодня, когда мы вместе защищаем нашу страну. Поздравляю всех с праздником! Пусть это знамя будет Флагом Победы и мирной счастливой жизни в нашей матери-Украине», — сказал заместитель Одесского городского головы Олег Брындак.

Сообщается также, что на рассвете на Воронцовском маяке подняли Государственное Знамя Украины. Флаг имеет размеры 4,5 на 18 метров. Его планируют оставить на маяке на два дня — до вечера 24 августа.

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