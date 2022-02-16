Сегодня Одесса вместе со всей страной отметит День единения

Указом Президента Украины №53/2022 16 февраля 2022 года объявлен Днём единения.

На официальном сайте города опубликована программа событий, которые будут организованы в рамках Дня единения.

В частности, 16 февраля на административных зданиях, жилых домах, домах предприятий, учреждений, организаций Одессы, независимо от формы собственности, будет размещён Государственный Флаг Украины.

В 10:00 на площади возле Международного аэропорта «Одесса» состоится торжественная церемония поднятия большого Государственного Флага Украины на 50-метровом флагштоке, установленном к 30-й годовщине независимости Украины.

В 10:00 на всей территории страны прозвучит Государственный Гимн Украины.

В 14:00 стартует патриотическое шествие «За сохранение суверенитета Украины». Старт – возле гостиницы «Пассаж» на улице Дерибасовской.

В 14:20 (по завершению шествия) на Потёмкинской лестнице будет развёрнут большое Знамя Украины.

Одесса News сообщала, что с инициативой проведения Дня единства выступил Владимир Зеленский, который в своём обращении к украинцам сказал: «Нам говорят, что 16 февраля станет днём нападения. Мы сделаем его Днём единства. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-жёлтые ленты и покажем всему миру наше единство».

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