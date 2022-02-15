Украина предотвратила блокаду черноморских портов

Для безопасного захода торговых судов в украинские порты определён морской коридор с подтверждённой глубиной на уровне 15-22,5 м, который позволяет обходить зону военных учений Российской Федерации.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«Специальные суда ГУ «Госгидрография» в рекордные сроки провели 450 километров линейной съёмки структуры дна в районе Днестровской банки. Исследования подтвердили безопасность для судоходства морского коридора между западной границей района незаконных учений РФ и Днестровской банкой», — говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, благодаря совместным усилиям и быстрому реагированию не допущено блокирование работы черноморских портов.

“Определённый благодаря проведённому исследованию коридор гарантирует судам безопасный проход через Одесский залив. За минувшие сутки мы фиксировали бесперебойный трафик торговых судов. Большинство судов придерживались рекомендаций и использовали морской коридор, минуя зону незаконных военных учений РФ», – подчеркнул Кубраков.

Оперативная информация по результатам гидрографических работ ГУ «Госгидрография» уже объявлена в прибрежных предупреждениях Украины и будет опубликована в Сообщениях мореплавателей.

«С целью помочь капитанам более надёжно прокладывать маршрут судна с учётом осадки и маневровых характеристик, в ближайшее время будет сделана крупномасштабная врезка на навигационные карты с подробной информацией о состоянии глубин в морском коридоре. Также определены координаты виртуальных средств навигационного оборудования для чёткого установления границ морского коридора», — подчеркнули в Мининфраструктуры.

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