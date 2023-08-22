Зеленский: Для защиты Одессы нужно усиление воздушного щита

Украина создала альтернативный коридор в Чёрном море для экспорта зерна, однако он нуждается в усилении противовоздушной защиты.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский на совместной с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом пресс-конференции, сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Украина создала альтернативный зерновой коридор в Чёрном море. Он может работать», – отметил глава государства. В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы работа коридора была стабильной, нужно усиление «воздушного щита».

«Это важно для Черноморского региона, в частности, для нашего города Одессы. И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете нам с защитой именно Черноморской акватории и систем ПВО», — подчеркнул Президент.

Он добавил, что предложил варианты, как это можно сделать.

Зеленский проинформировал также, что компании Греции готовы участвовать в транспортировке украинского зерна, отметив, что Украина на это очень рассчитывает.

Как сообщала Одесса News, Президент Владимир Зеленский в понедельник, 21 июня 2023 года, прибыл с визитом в Грецию и с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом обсудили программу поддержки украинских городов и регионов, пострадавших от российской агрессии, в частности, восстановление города Одесса.

Фото: ОПУ

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