В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Смолянец, светлая ему память

24 июня на войне от артиллерийских обстрелов погиб житель Одесской области Сергей Смолянец.

Об этом сообщает Саратский поселковый совет.

Родился Сергей Смолянец 24 августа 1992 года в селе Михайловка. Окончил Татарбунарское профессионально-техническое аграрное училище. Был активным участником художественной самодеятельности, любил спорт, а с 2014 года был участником боевых действий в зоне АТО.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину воин пошёл защищать родную землю от оккупантов.

Прощание с воином прошло 28 июня в селе Михайловка.

Как сообщала Одесса News, 21 июня 2023 года во время выполнения боевого задания погиб 41-летний житель города Южный Одесской области солдат Павел Кривенко.

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Фото: Саратский поссовет/Facebook

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