Зеленский: Помним о жертвах Второй мировой войны и верим в новую победу

Каждый год 22 июня украинцы чтят память миллионов погибших во Второй мировой войне, а в этом году из-за российской агрессии вынуждены вновь бороться за победу.

Об этом Президент Владимир Зеленский написал в Тelegram.

«Каждый год 22 июня мы вспоминаем каждого, кто погиб во Второй мировой войне.Чтим память миллионов потерянных жизней и искалеченных судеб. Это не должно было бы повториться, но зло вернулось. 24 февраля оккупанты пришли на нашу землю. И мы боремся за новую победу. И ни один враг не сломит нашу волю», — отметил Глава государства.

Он призвал украинцев помнить жертв Второй мировой войны и верить в добро, мир и справедливость.

Для справки. 22 июня в Украине отмечается День скорби и памяти жертв войны.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала новый этап войны против Украины – полномасштабное вторжение. Захватчики обстреливают и бомбят города и сёла Украины, пытают и убивают мирное население.

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