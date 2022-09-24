В бою за Украину погиб житель Подольска Валерий Тысячный, светлая ему память

В городе Подольск Одесской области состоялась траурная церемония прощания с погибшим защитником Украины Валерием Тысячным.

Об этом сообщает Подольская райгосадминистрация.

Валерий «трагически погиб в результате коварного вражеского удара. Жизнь Валерия оборвалась в самом расцвете. Очень больно, что сегодня такие молодые, лучшие из лучших отдают жизнь ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержать семью и провести в последний путь бойца ВСУ пришли представители Подольской районной военной администрации, городского совета, СМИ, общественные активисты, военные, молодёжь.

Как сообщала Одесса News, 20 сентября Болград Одесской области простился со своим земляком — бойцом Вооружённых Сил Украины Александром Петровым, который в наступательной операции в Херсонской области был тяжело ранен и умер от полученных ран в больнице в Николаеве.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Подольский горсовет/Facebook

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