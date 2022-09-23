От ран, полученных в бою, умер житель Болграда Александр Петров, светлая память

20 сентября Болград Одесской области простился со своим земляком — бойцом Вооружённых Сил Украины Александром Петровым.

По информации Болградского горсовета, Александр Петров был мобилизован в марте 2022 года, участвовал в наступательной операции в Херсонской области.

16 сентября противник обстрелял наших бойцов из ствольной артиллерии и стрелкового оружия. Александр был тяжело ранен и умер от полученных ран в больнице в Николаеве.

Ему было 32 года.

Как сообщала Одесса News, 20 сентября в Арцизской громаде Одесской области попрощались с погибшим на фронте защитником Украины Юрием Цукановым.

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Фото: Болградский горсовет/Facebook

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