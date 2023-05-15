Президент Украины встретился с Президентом Франции в Париже

В Париже прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что приоритетное внимание во время встречи было уделено вопросам предоставления Францией военной помощи Украине, в частности, первоочередным потребностям нашей страны для укрепления своей обороноспособности, защиты украинского неба.

Также было обсуждено практическое взаимодействие с Французской Республикой для усиления потенциала сил обороны Украины, необходимого для эффективного контрнаступления и освобождения оккупированных территорий.

Владимир Зеленский поблагодарил Президента Французской Республики за его лидерство и выразил надежду, что Франция поддержит принципиальное совместное решение союзников по формированию «коалиции истребителей», которого уже долгое время ожидает Украина.

Кроме того, президенты обсудили вопросы взаимодействия для эффективной реализации украинской формулы мира. Глава Украинского государства выразил надежду на привлечение к Глобальному саммиту мира, который должен состояться в этом году, как можно большего количества стран мира, поблагодарил Эммануэля Макрона за его дипломатические усилия, направленные на прекращение Россией войны против Украины и достижение справедливого мира на основе украинской формулы мира.

В ходе встречи был также обсуждён вопрос поддержки Францией европейской и евроатлантической интеграции Украины и выражена надежда на принятие решения о начале в 2023 году переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Как сообщала Одесса News, 13-14 мая 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Риме с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой, в Ватикане — с Папой Римским Франциском, в Берлине — с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Фото: ОПУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod