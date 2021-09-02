Зеленский в далёкой Калифорнии вспомнил об Одессе-маме

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Одессу и одесситов с Днём города.

Своё поздравление он написал в Facebook.

«В Украине есть города, где всегда душевно. Есть города, где всегда вкусно. Есть — где всегда колоритно. Есть города, куда всегда хочется возвращаться. И города, которые никогда не хочется покидать.

А есть Одесса. Город, где всегда душевно, вкусно и колоритно, а потому туда всегда хочется возвращаться, а лучше — не оставлять Одессу вообще! Сегодня, 2 сентября, Одесса празднует день рождения. Почему мы все так е` любим? Потому что Одесса — мама. Почему мы хотим увидеть её снова? Потому что Одесса — мама. Почему мы всегда её будем защищать? Потому что Одесса — мама.

С днём ​​рождения, Одесса! С Днём города, дорогие одесситы!» — написал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины находится с визитом в США.

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