Зеленский: Визит делегации Украины в США – очень предметный и хорошо подготовленный

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что визит украинской делегации в Соединённые Штаты Америки проходит чрезвычайно результативно.

«Прошёл первый день визита нашей команды в США. Хочу поблагодарить всех как с украинской, так и с американской стороны. Я считаю, что подготовили предметный визит. Сложный с точки зрения количества встреч. Но самое главное – чтобы было не количество, а качество», – сказал Глава государства в комментарии представителям СМИ в Вашингтоне.

Одесса News подготовила фоторепортаж о пребывании четы Зеленских в США.

На фото Офиса Президента Украины отображены моменты встреч Зеленского и его супруги с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм, руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном, президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом, министром обороны США Ллойдом Остином, американскими бизнесменами; подписания соглашений о стратегическом оборонном партнёрстве, научно-техническом сотрудничестве, безопасности космических полётов, защите информации, пограничной безопасности; участия в презентации Плана трансформации Украины в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона.

Также чета Зеленских возложила символические композиции с колосками пшеницы к подножию Мемориала жертвам Голодомора, посетила Маунт-Вернон – имение первого Президента США Джорджа Вашингтона, Арлингтонское национальное кладбище.

Вчера Зеленский и Президент Байден провели почти 2-часовую встречу.

Сегодня, 2 сентября, чета Зеленских отправилась в Калифорнию.

Одесса News информировала о мнении сопредседателя партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Вадима Рабиновича по поводу визита Президента Украины в США.

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