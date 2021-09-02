В Одессе торжественно подняли Флаг города

Сегодня, 2 сентября, на Думской площади в Одессе состоялась торжественная церемония поднятия флага города по случаю празднования 227-й годовщины со дня основания Одессы.

Как сообщает официальный сайт города, в торжественной церемонии приняли участие руководство города и области, Почётные граждане Одессы, депутаты Одесского городского совета, официальные делегации и почётные гости из 32 стран и 7 городов Украины.

Одесситов и участников торжественной церемонии поздравил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

«Сегодня нашему городу исполнилось 227 лет. Время идёт, меняются поколения, Одесса развивается и становится всё более привлекательной. Неизменными остаются наши принципы — взаимоуважение, толерантность, гостеприимство и желание жить в мире. Но мы меняем пространство вокруг себя. Об этом свидетельствуют социальные и инфраструктурные проекты — от семейных амбулаторий до новой взлётно-посадочной полосы. Ежедневно мы видим результат кропотливой работы. И это — наши общие достижения. Искренне поздравляю всех с праздником, желаю мира и благополучия каждой одесской семье!» — сказал мэр Одессы.

В ходе торжественной церемонии Геннадий Труханов вручил Почётный знак Одесского городского головы имени Григория Маразли II степени Почётному гражданину Одесской области, заслуженному юристу Украины, вице-президенту Союза адвокатов Украины Иосифу Львовичу Бронзу.

Почётным знаком Одесского городского головы «За заслуги перед городом» был отмечен известный педагог, заслуженный учитель Украины, автор видеоуроков по физике в сети «Интернет», учитель Ришельевского лицея Павел Андреевич Виктор.

Гостям торжества была представлена презентация Одессы как морской, спортивной, культурной и интеркультурной столицы.

Как сообщала Одесса News, 2 сентября почётные граждане города Одессы возложили цветы к памятникам И.М. Дерибасу, Г.Г. Маразли, М.С. Воронцову, Основателям Одессы и Дюку де Ришелье.

Фото: «Одесса»

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