Первые руководители Одессы и области встретились с Послом Латвии: что обсуждали

26 октября Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Украине г-ном Илгварсом Клявой.

Как сообщает официальный сайт города, в ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Одессой и Латвией, в частности, в сфере туризма, образования и культуры.

Господин Илгварс Клява отметил, что Одесса на него произвела впечатление — это красивый город с хорошей инфраструктурой, красивой архитектурой и развитым экономическим сектором.

«Наша национальная авиалиния Air Baltic осуществляет регулярные рейсы между Ригой и Одессой. Авиасообщение не будет ограничиваться только туристическим сезоном, будут осуществляться полёты и в зимний сезон. Это обоюдная выгода. Я уверен, мы привезём больше пассажиров в Одессу, не только латышей, но и туристов из северной Европы. И наоборот. Латвия открыта для вакцинированных туристов», — прокомментировал г-н Посол.

Сегодня же председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий встретился с латвийским Послом, — информирует пресс-служба ООГА.



Гриневецкий рассказал, что Украина и Латвийская Республика всегда строили двусторонние отношения, которые соответствуют заявленным интересам стран и направлены на сотрудничество и партнёрство, отметил, что Одесская область, как один из крупнейших регионов Украины, имеет значительный потенциал для торгово-экономического сотрудничества и заинтересован в углублении взаимовыгодных связей во всех сферах и направлениях.

Председатель облгосадминистрации сообщил, что одной из основных конкурентных возможностей Одесской области является транзитный потенциал. Регион продолжает активно развивать транспортно-логистическую инфраструктуру. Планируется строительство новых мостов через Днестровский лиман и реку Дунай.

Сергей Гриневецкий подчеркнул, что важным направлением для улучшения экономической, инвестиционной и социальной сфер Одесской области усматривается проведение международной выставки EXPO-2030 в городе Одесса, котрая будет способствовать налаживанию международных партнёрских отношений, повышению репутации нашей страны, увеличению туристической привлекательности и развития инфраструктуры.

«Мы открыты для сотрудничества во всех сферах и готовы к обсуждению всех возможных форм двустороннего сотрудничества, способствующих расширению взаимовыгодного партнёрства между Одесской областью и Латвийской Республикой. Одесская область — это регион, который не имеет равных по потенциалу», — сказал Гриневецкий.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине поблагодарил за встречу и отметил, что его визит в Одесской области является первым в новом статусе, поскольку только недавно был назначен на эту должность.

Илгварс Клява передал Гриневецкому благодарность от Министерства транспорта Латвийской Республики за содействие в организации проведения международной выставки «Trans-Expo» при участии делегации из Латвийской Республики.

Главной целью визита в Одесскую область господина Посла является налаживание сотрудничества в сфере туризма, в частности, продвижение латвийского бренда «Air Baltic».

Илгварс Клява подчеркнул, что его визит является ознакомительным и пригласил Сергея Гриневецкого посетить Латвийскую Республику для налаживания сотрудничества и обмена опытом в проведении административно-территориальной реформы.

Как сообщала Одесса News, Геннадий Труханов днями встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Украине г-жой Анкой Фельдхузен, приехавшей в Одессу почтить память жертв Холокоста.

Фото: «Одесса», ООГА

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.