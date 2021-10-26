Апелляционный суд Амстердама принял решение по коллекции скифского золота

Апелляционный суд Амстердама, где проходили слушания по сути дела о принадлежности коллекции «скифского золота», принял решение вернуть экспонаты выставки «Крым. Золотой остров в Чёрном море» на территорию суверенного государства Украина.

Как сообщает Укринформ, соответствующее решение суд объявил во вторник, 26 октября.

Украинская делегация в зале Апелляционного суда Амстердама аплодисментами отреагировала на решение вернуть Украине экспонаты выставки «Крым. Золотой остров в Чёрном море».



Заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец отметила, что это решение важно для Украины не только с юридической точки зрения, но и потому, что ещё раз доказывает — цивилизованный мир видит оккупацию Крыма.

«Нас очень обрадовало это решение, поскольку фактически Апелляционный суд Амстердама признал, что к нам будет возвращаться коллекция «скифского золота» из-за того, что это именно наше украинское историческое достояние», — подчеркнула Коломиец.

Однако, согласно решению суда, на протяжении трёх месяцев четыре крымских музея — Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический» — имеют право обратиться в Верховный суд Гааги в Нидерландах, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда в Амстердаме.

Президент Владимир Зеленский назвал решение суда о возвращении коллекции «скифского золота» в Украину долгожданной победой, о чём он написал в Твиттере.

«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! «Скифское золото» вернётся в Украину», — написал Зеленский.

Президент также выразил благодарность суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и МКИП – за результат.

«Мы всегда возвращаем своё. Сначала вернём «скифское золото», а затем и Крым», — подчеркнул Зеленский.

В МКИП определили музей, где может храниться «скифское золото» до деоккупации Крыма — Национальный музей истории Украины в Киеве.

Как сообщала Одесса News, коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку ещё до оккупации полуострова Россией. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции «скифское золото» должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда.

В октябре 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил прошение Украины по делу о скифском золоте относительно отвода судьи из-за подтверждения связи председательствующего судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.

22 апреля 2021 года в Апелляционном суде Амстердама прошли решающие дебаты сторон.

Скифское золото, пока идёт судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Фото и видео: Укринформ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.