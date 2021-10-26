Одесский судья приговорил молодых преступников… к чтению книг

Судья Малиновского райсуда Одессы Александр Гарский установил вину двух молодых людей в краже техники из автомобилей и приговорил каждого к одному году лишения свободы условно.

Также суд обязал обоих прочитать произведения Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко. Вердикт судьи, вынесшего необычное наказание, внесён в Единый реестр судебных решений.

«Суд квалифицирует действия обвиняемых по ч.3 ст.15, ч.3 ст.185 Уголовного кодекса по квалифицирующим признакам: тайное похищение чужого имущества (кража), совершённое по предварительному сговору группой лиц, соединённое с проникновением в хранилище… Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемых, является искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию уголовного преступления», — говорится в решении суда.

Суд также признал безоговорочную вину двух ранее несудимых парней в возрасте 23 и 19 лет. Подсудимые похитили из автомобилей автомагнитолы и динамики. А поймали их после того, как один из них включил ночью фонарик, и свет заметила охрана автопарковки.

В ходе судебного следствия выяснилось, что один из подсудимых воспитывался в интернате, другой рос без отца. Ещё одним смягчающим обстоятельством стало то, что один из них недавно женился и у него родился сын, а другой — ремонтировал дом, который ему достался от государства.

Суд назначил обвиняемым «наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком на один год, возложив обязанности… периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства и работы».

Кроме того, судья Гарский обязал обоих подсудимых также осуществить «определённые действия, а именно: прочитать следующие произведения: 1) повесть «Приключения Тома Сойера» 1876 г., автор Марк Твен; 2) роман «Приключения Гекльберри Финна» 1884 г., автор Марк Твен; 3) приключенческую повесть «Белый Клык» 1906 г., автор Джек Лондон и 4) стихотворение Тараса Шевченко «Минають дні, минають ночі…» 1845 г.».

Из приговора суда: «4.12.Подводя итоги под мнением о виде наказания с испытательным сроком, суд считает, что на обвиняемых необходимо дополнительно возложить, кроме общих обязанностей, предусмотренных в ч.1 ст.76 УК, обязанность, предусмотренную п.6 ч.3 ст.76 УК в виде придерживания установленных судом требований в отношении совершения определённых действий, которые будут состоять в чтении книг.

4.13.Поскольку по мнению Ф.М.Достоевского перестать читать книги – значит перестать мыслить, чтение определённых судом произведений для обвиняемых будет стимулом для мышления и познания мира в измерении без совершения общественно вредных действий. Произведения определены судом и относят к детской литературе (урокам зарубежной литературы 5-го класса), именно призваны формировать в ребёнке все добрые, сердечные и незлобивые ощущения как по отношению к себе, так и к окружающему миру. Кроме того, они показывают, как люди сосуществуют на протяжении многих лет не только без неприязни и ненависти друг к другу, но и с необходимым в обществе уважением как к ценностям жизни, так и к установленным в обществе правилам. Так, например, в произведении «Приключения Тома Сойера» (1876 г.), его автор Марк Твен очень метко, кроме шуточных приключений незаурядного парня, показывает. какие общечеловеческие ценности существуют в обществе: «…любой предмет, доставшийся нам ценой благородного, честного труда, кажется нам слаще и милее» (Глава третья); «Сам того не зная, он открыл великий закон, руководящий поступками людей, а именно: для того чтобы человек или мальчик страстно захотел иметь какую-нибудь вещь, пусть эта вещь достанется ему как можно тяжелее всего»; «Работа есть то, что мы обязаны делать…..» (глава вторая).

4.14.Именно благодаря таким произведениям у ребёнка и должны создаваться образы прекрасного, лучшего, которые он будет нести через всю жизнь. И если человек был лишён такого прекрасного в детстве, нужно компенсировать ему такие знания в настоящем. Фактически это вопросы духовного развития человека, вопросы любви к ближнему и уважения права собственности.

4.15.В любом случае, такой вид обязанностей, как часть наказания, должен быть более полезным и эффективным, чем любое другое наказание, предусмотренное в уголовном законе».

Приговор суда первой инстанции вступает в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, установленного УПК Украины, если такая жалоба не будет подана.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года правоохранители разоблачили восемь жителей Одесской области в имущественных преступлениях.

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