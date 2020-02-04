Экс-нардеп Дубовой обжалует решение суда в деле о «Краяне»: «Не виноватый я»

Бывший народный депутат Александр Дубовой, которого НАБУ считает основным подозреваемым в деле о покупке мэрией Одессы здания завода «Краян», обжалует избранную ему Высшим антикоррупционным судом меру пресечения в виде залога в 16 миллионов гривен.

Об этом Дубовой сообщил в интервью «Де-факто».



По версии следствия, именно экс-нардеп инициировал схему завладения 92 млн грн бюджетных средств путём покупки админздания «Краяна» по завышенной цене и обратился для её реализации к мэру Одессы Геннадию Труханову. Сам Дубовой это отрицает — говорит, даже мера пресечения у него как для «организатора» неподобающая.

«То что НАБУ не требовало ареста, а требовало просто принести денег за залог, тоже о чём-то говорит. Если бы я был такой крупный коррупционер и стоял за всей пирамидой одесской власти, то у них были бы другие требования», — сказал Александр Дубовой.

Несмотря на то, что суд назначил залог почти в два раза меньше, чем требовало обвинение (прокуратура подавала ходатайство о 30 миллионах), Дубовой решил подать апелляцию на меру пресечения: «Чтобы вносить деньги, надо себя чувствовать виноватым. А я, получается, должен внести деньги только потому, что у кого-то был записан как «шеф» в телефоне».

Экс-нардеп рассказал, что во время рассмотрения дела в первой инстанции, которое закончилось оправдательным приговором для всех фигурантов, его вызывали как свидетеля. Тогда он заявил, что не общался с городским головой на тему помещений завода «Краян», подтверждает это и сейчас:

«Они считают, что я мог иметь влияние на мэра Труханова и на мэрию. Это несуразно, потому что я с ним (с мэром, — ред.) вообще не общаюсь. Единственное, когда мы могли знать друг друга, это когда я был в седьмом созыве (Верховной Рады, — ред.) и он был народным депутатом. Могли пересекаться на каких-то публичных мероприятиях. Но на него как-то влиять, давить, требовать я не мог».

Дубовой также подчеркнул, что изъятые НАБУ в офисе адвокатского объединения документы к нему отношения не имеют.

«У меня в офисе не было никаких обысков, в моём офисе ничего не изымалось. А если изымалось где-то у кого-то, то считать эти документы моими смешно», — заключил он.

Как сообщала Одесса News, 31 января Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения фигуранту резонансного дела «Краяна» — экс-нардепу Александру Дубовому, которого следствие считает главным инициатором многомиллионной афёры с перепродажей админздания завода.

Видео: Де-факто