В Одесской области из-за гриппа не учатся дети в 337 школах

В большинстве городов и районов Одесской области из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации на своей странице в Facebook.

«В 17 районах области, 8 объединённых территориальных общинах и в 6 городах частично приостановлено обучение из-за высокого уровня заболеваемости. По состоянию на 4 февраля 2020 года, в целом среди учреждений образования области приостановили образовательный процесс 337 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 164 274 ученика», — говорится в сообщении.

В частности, образовательный процесс остановлен в Одессе, Измаиле, Черноморском, Белгород-Днестровском, Теплодаре, Черноморском, Южном и других городах.

Отмечается, что карантинные меры введены в 152 дошкольных учреждениях области.

Как сообщала Одесса News, в морских портах Украины ввели усиленные противоэпидемические меры с целью недопущения завоза через государственную границу и распространения на территории страны коронавируса 2019-nCoV.