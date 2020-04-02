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Благодаря карантину очистился воздух в Европе, восстанавливается озоновый слой

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Европейское космическое агентство (ЕКА) показало, как очистился воздух над некоторыми столицами в Европе после введения карантинных ограничений.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт ЕКА.

«Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим», — говорится в публикации.

Спутник составил карту загрязнения воздуха и обнаружил значительное падение концентрации диоксида азота 14-15 марта 2020 года, что совпадает с введением строгих карантинных мер. Для сравнения были взяты среднемесячные показатели марта 2019-го.

Отмечается также, что уровень загрязнения воздуха и парниковых газов в некоторых регионах мира значительно снизился из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

В частности, американские учёные обнаружили, что в Нью-Йорке уровень угарного газа, который образуется при работе автомобиля, упал почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

Последние исследования учёных показали, что озоновый слой над Антарктидой восстановился настолько, что фактически остановил большинство тревожных изменений в атмосфере Южного полушария.Тем не менее, уровень выброса углекислого газа продолжает расти и ставит под угрозу весь этот прогресс. Более того, в последние годы наблюдается всплеск производства озоноразрушающих химических веществ в промышленных районах Китая.

В прошлом году антарктическая озоновая дыра достигла своего наименьшего годового пика за всю историю наблюдений с 1982 года, но проблема всё ещё не решена.

Учёные считают, что если мы будем предпринимать глобальные и немедленные действия, можно помочь приостановить или даже обратить вспять часть нанесённого ущерба. Однако, продолжающийся устойчивый рост выбросов парниковых газов является напоминанием о том, что одного такого действия просто недостаточно.

Как сообщала Одесса News, службой экологического контроля коммунального предприятия «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского горсовета в марте проведён очередной мониторинг атмосферного воздуха, показавший снижение показателей по оксиду углерода 2-х раз, несколько по диоксиду азота и суммарных углеводородах, что связано с сокращением количества автомобилей на дорогах, а также сокращением своей деятельности некоторых предприятий,

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