Благодаря карантину очистился воздух в Европе, восстанавливается озоновый слой

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт ЕКА.
«Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим», — говорится в публикации.
Спутник составил карту загрязнения воздуха и обнаружил значительное падение концентрации диоксида азота 14-15 марта 2020 года, что совпадает с введением строгих карантинных мер. Для сравнения были взяты среднемесячные показатели марта 2019-го.
Отмечается также, что уровень загрязнения воздуха и парниковых газов в некоторых регионах мира значительно снизился из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.
В частности, американские учёные обнаружили, что в Нью-Йорке уровень угарного газа, который образуется при работе автомобиля, упал почти на 50% по сравнению с прошлым годом.
В прошлом году антарктическая озоновая дыра достигла своего наименьшего годового пика за всю историю наблюдений с 1982 года, но проблема всё ещё не решена.
Учёные считают, что если мы будем предпринимать глобальные и немедленные действия, можно помочь приостановить или даже обратить вспять часть нанесённого ущерба. Однако, продолжающийся устойчивый рост выбросов парниковых газов является напоминанием о том, что одного такого действия просто недостаточно.
Как сообщала Одесса News, службой экологического контроля коммунального предприятия «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского горсовета в марте проведён очередной мониторинг атмосферного воздуха, показавший снижение показателей по оксиду углерода 2-х раз, несколько по диоксиду азота и суммарных углеводородах, что связано с сокращением количества автомобилей на дорогах, а также сокращением своей деятельности некоторых предприятий,