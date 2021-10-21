«Красная» Одесса: как жители приспосабливаются к ограничениям

Одесская область продолжает пребывать в «красной» зоне карантина. Заведения общественного питания, торговые центры, спортзалы, театры, непродовольственные рынки и магазины перешли на работу с определёнными ограничениями.

Корреспонденты Одесса News интересовались, как приспосабливаются одесситы к введённым ограничениям и насколько они соблюдаются руководителями предприятий и организаций.

Банковские учреждения перешли на дозированную дозу приёма посетителей, отчего возникли очереди. Вход осуществляется только с масками на лицах.



Рестораны «Макдональдс» и «КФС» обслуживают посетителей через окошко или на вынос. Зайти нельзя, присесть можно только снаружи.

Торговые центры работают. Так, «Ривьера» и «Сити Центр» официально объявили, что их персонал полностью вакцинирован, имеет необходимые документы, поэтому работают, как и раньше, но сертификаты (или отрицательный результат теста на COVID-19) должны иметь все покупатели/посетители. Однако, сегодня такие документы здесь никто не требовал. В торговых центрах говорят, что полиция в гражданской одежде заходила в магазины и проверяла наличие необходимых документов у персонала и посетителей. Однако нашим корреспондентам такие рейды увидеть не довелось.

В общественный транспорт пускают только на сидячие места. Однако, пассажиры продолжают заходить без масок.

Наши корреспонденты отмечают, что на Промрынке «7 км» работают только те магазины, где вакцинированы все продавцы. А на Привозе работает большинство контейнеров с одеждой и все продовольственные отделы.

Большинство театров и музеев Одессы работают, поскольку весь персонал привит. Но на входе попросят, кроме билета, также предъявить необходимые документы.

Одесса News сообщала о фактах медицинской сортировки, когда в больницах Одессы решают, какого больного с COVID-19 можно госпитализировать, а кого не стоит, потому как безнадёжен.

Фото: Александр Александров, Ольга Черненко/Одесса News

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