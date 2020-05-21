В Украине зарегистрировано 579 смертей от коронавируса

По состоянию на утро 21 мая в Украине подтверждено 19 706 случаев COVID-19, из них 6 227 выздоровели, 579 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 476 случаев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Всего в Украине исследовано 257 890 образцов методом ПЦР.

В общем, заболели 1 405 детей и 3 833 медика. На амбулаторном лечении 13 501 пациент, из них 1 166 детей и 3 132 медработника. Всего нуждались в госпитализации 6 205 человек, из них 239 детей и 701 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 249 человек, в том числе один ребёнок и 22 медика.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем, 6 227 пациентов уже выздоровели, в частности, 1 617 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так: