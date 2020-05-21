В Украине зарегистрировано 579 смертей от коронавируса

По состоянию на утро 21 мая в Украине подтверждено 19 706 случаев COVID-19, из них 6 227 выздоровели, 579 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 476 случаев.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.
Всего в Украине исследовано 257 890 образцов методом ПЦР.
В общем, заболели 1 405 детей и 3 833 медика. На амбулаторном лечении 13 501 пациент, из них 1 166 детей и 3 132 медработника. Всего нуждались в госпитализации 6 205 человек, из них 239 детей и 701 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 249 человек, в том числе один ребёнок и 22 медика.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.
В общем, 6 227 пациентов уже выздоровели, в частности, 1 617 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 788 (425 выздоровели)
- Волынская обл. — 698 (172 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 856 (121 выздоровел)
- Донецкая обл. — 138 (52 выздоровели)
- Житомирская обл. — 589 (248 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 964 (224 выздоровели)
- Запорожская обл. — 398 (213 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1257 (562 выздоровели)
- г. Киев — 2475 (315 выздоровели)
- Киевская обл. — 1316 (238 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 455 (336 выздоровели)
- Луганская обл. — 43 (33 выздоровели)
- Львовская обл. — 1175 (234 выздоровели)
- Николаевская обл. — 274 (101 выздоровел)
- Одесская обл. — 806 (99 выздоровели)
- Полтавская обл. — 266 (213 выздоровели)
- Ровенская обл. — 1287 (449 выздоровели)
- Сумская обл. — 165 (102 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1098 (678 выздоровели)
- Харьковская обл. — 851 (204 выздоровели)
- Херсонская обл. — 173 (132 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 294 (80 выздоровели)
- Черкасская обл. — 381 (225 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 2842 (730 выздоровели)
- Черниговская обл. — 117 (41 выздоровел).
Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 21 мая коронавирусом в мире заболели 5 090 064 (+100 969 за сутки) человек, 329 732 погибли (+4 766).