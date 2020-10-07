8 человек умерли в Одессе вчера от коронавируса

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 7 октября в Одессе зарегистрированы 6 588 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 164 новых случая заболевания, 8 смертельных.

По данным на 7 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 207 пациентов с COVID-19. Из них 108 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 99 пациентов — в тяжёлом состоянии, из них восемь получают кислородную терапию в режиме СИПАП.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 33 человека с подозрением на COVID-19.

27 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в городской клинической больнице №1, шесть детей — в детской городской клинической больнице №3.

За последние сутки зарегистрированы 11 новых случаев COVID-19 у детей в возрасте от 5 месяцев до 17 лет, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 72 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 2 940 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 543 одессита.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 316 человек, в том числе у 12-ти детей и 11 медработников. 9 пациентов умерли.