Одессу посетил координатор ООН в Украине

6 октября Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с координатором системы ООН в Украине г-жой Оснат Лубрани.

Как сообщает официальный сайт города, в этом году Организация Объединенных Наций отмечает 75-ю годовщину со дня своего основания. К этой дате 6-7 октября на Театральной площади в Одессе проводится запись концерта Национального одесского филармонического оркестра под руководством Хобарта Эрла. Концерт будет транслироваться в записи 24 октября на официальном веб-сайте ООН.



Одесский городской голова поздравил г-жу Оснат Лубрани и всех сотрудников Всемирной организации с юбилейной датой, отметив значимость сотрудничества Одессы с агентствами ООН, в том числе участие в международных проектах, которые повышают качество услуг, предоставляемых структурными подразделениями мэрии, и уровень социальной защиты населения.



В ходе диалога стороны обсудили дальнейшее взаимодействие одесской мэрии с агентствами ООН. В частности, были рассмотрены вопросы противодействия распространению коронавируса, защиты прав человека, соблюдения прав детей и другие.



«Я второй раз в Одессе. Одесса прекрасна и самобытна. Здесь чудесная архитектура и неописуемая атмосфера. Но, главное, здесь живут люди разные по своим взглядам, мнениям и настроениям. Я благодарна мэру за столь открытую и детальную дискуссию, в ходе которой мы обсудили как прогресс, так и некоторые недоработки в определённых сферах, а также помощь со стороны ООН», — отметила г-жа Оснат Лубрани.

Кстати. Представительство ООН в Украине сотрудничает с международными и региональными организациями, привлекает значительные средства для решения различных насущных проблем и достижения целей деятельности ООН.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года мэр Одессы Геннадий Труханов встречался с представителями Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

Фото и видео: «Одесса»