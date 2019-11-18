Мэр Одессы обсудил проблемы внутренне перемещённых лиц с Агентством ООН

18 ноября мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представителями Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

Как сообщает официальный сайт города, на встрече присутствовали представители одесской общественной организации «Десятое апреля».

В ходе диалога стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества и городские программы, в рамках которых муниципалитет оказывает помощь беженцам и лицам, нуждающимся в дополнительной или временной защите, внутренне перемещённым лицам (ВПЛ) и лицам без гражданства.

Отмечается, что в мае 2019 года в Приморском районе города в рамках сотрудничества между Одесским горсоветом и Фондом ООН в области народонаселения в Украине был открыт Центр помощи женщинам (женщинам с детьми), пострадавшим от насилия. В ближайших планах – проведение ремонта ещё в двух комнатах и помещениях Центра, средства на который выделит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Представительство Фонда ООН в области народонаселения в Украине выделит средства на оборудование помещений. Со стороны города будет увеличено бюджетное финансирование на содержание Центра.

Также на встрече были подняты проблемы, с которыми сталкивается городская власть, обеспечивая поддержку переселенцам. Значительное количество их успешно интегрировало в местные территориальные громады, переселенцы работают и платят налоги. Однако основной проблемой является жилищный вопрос. Город неоднократно обращался в центральные органы власти с просьбой выделить субвенцию из государственного бюджета на приобретение жилья для временного проживания ВПЛ. Однако субвенция так и не была выделена.

Как отметил г-н Пабло Матеу, Одесса — один из немногих городов Украины, который принял такое большое количество беженцев и переселенцев.

«Местные власти действительно делают очень много для помощи беженцам, внутренне перемещённым лицам и людям, находящимся в поиске убежища. Мы видим, что Одесса достаточно хорошо справляется со всеми проблемами, поэтому, если вы уже что-то хорошо делаете, вы должны получать дополнительную поддержку в этом направлении», — подчеркнул Матеу, отметив, что будет поднимать вопрос поддержки муниципальных программ на уровне центральных органов власти Украины.

Кстати. В Одессе проживают 28 099 внутренне перемещённых лиц. В детские сады города устроены 447 детей из внутренне перемещённых семей. В школах города учатся 2076 школьников, которые выехали из территории проведения АТО и Крыма в поисках безопасного пребывания и временно проживают со своими родителями в Одессе. По статданным Государственной миграционной службы, в Одесской области по состоянию на 1 января 2019 года признаны беженцами 1789 иностранцев и лиц без гражданства; признаны лицами, нуждающимися в дополнительной защите, 786 иностранцев и лиц без гражданства.

Фото: «Одесса»