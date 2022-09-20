20 сентября из Черноморска и Одессы по зерновому коридору отправились 8 судов

20 сентября в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса» и «Черноморск» вышли 8 судов со 195,7 тысячами тонн агропродукции на борту.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, от причалов Одесского порта вышли балкеры PGE RAIN, SSI PRIDE, RIDER, TINA S, а из порта Черноморск – суда APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN.

Также сегодня ошвартован к причалу Одесского порта балкер BC VANESSA – четвёртое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Балкер будет загружен 30 тыс. тонн пшеницы, которая будет доставлена ​​в Афганистан.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 4,1 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 177 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, 19 сентября в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса» и «Южный» вышли 4 судна со 178,78 тыс. тонн агропродукции: балкеры FULMAR S, GULMAR, TOMAHAWK и ARCTURUS.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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