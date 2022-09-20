Жизнь продолжается: на минувшей неделе в Одессе появились на свет 164 малыша

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 164 маленьких украинца, что на шесть детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, за неделю население Одессы также пополнили две двойни.

Отмечается, что количественное превосходство на прошедшей неделе осталось за новорожденными девочками — на свет появились 88 маленьких одесситок и 76 юных одесситов.

«Первое место по числу новорожденных на минувшей неделе разделили городские родильные дома №5 и №7, в каждом из которых увидели свет по 39 младенцев», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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