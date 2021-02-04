В Украине — 5 082 новых случая коронавируса, в Одесской области — 163

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 140 пациентов, в Одесской области зарегистрировано 163 новых заболевших.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

«5 082 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 4 февраля 2021 года. В частности, заболели 258 детей и 220 медработников», — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки, как отмечается, госпитализированы 1893 человека; летальных случаев — 140; выздоровели — 9 933 человека; осуществлено тестирований за сутки — 42 112 (в том числе методом ПЦР — 25 076, методом ИФА — 17036).

За всё время пандемии в Украине заболели 1 232 246 человек; выздоровели — 1 055 406; летальных исходов — 23 229; проведено ПЦР-тестов — 6324775.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354) областях и Киеве (342).

В Одесской области зарегистрировано 163 новых случая заболевания коронавирусом.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области зафиксировано 177 случаев заболевания COVID-19.

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