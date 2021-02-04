Разумков: Я воздержался на голосовании в СНБО о закрытии телеканалов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что воздержался во время голосования в Совете национальной безопасности и обороны за введение санкций против народного депутата от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина».

Об этом сказал Разумков на брифинге в среду, сообщает Укринформ.

«Я воздержался», — сказал он, комментируя вопрос санкций.

Спикер также сообщил, что заседание СНБО, где было принято решение о санкциях, проходило в формате письменного опроса.

«У СНБО есть два варианта заседаний. Первое — это когда собирается СНБО, проходит обсуждение. Остальное — это путём письменного опроса. Данное решение происходило путём письменного опроса. Дополнительной информации от представителей специальных служб не было в том пакете документов, который был предоставлен на ознакомление мне лично и, к сожалению, информации от председателя Службы безопасности я также не слышал», — рассказал Разумков.

Председатель ВР также добавил, что обсуждения этого вопроса на заседании СНБО не было.

Дмитрий Разумков считает, что санкции следует вводить против тех, кого нельзя наказать в Украине, т.е. иностранных субъектов.

«Если мы говорим о подходах — прежде всего, я считал, считаю и буду считать, что, к сожалению, мы живём в стране уже не первый год, где идёт война, в том числе, война гибридная и информационная. И бороться с этими вызовами надо, необходимо и для этого у нас есть различные службы, которые за это непосредственно отвечают. Этого я придерживаюсь и сегодня, и вчера, и завтра, и семь лет назад. Но если мы говорим о санкциях, то санкции мы вводим по отношению к тем, кого мы не можем наказать здесь (в Украине — ред.). Это иностранные государства, это иностранные хозяйствующие субъекты, которые находятся за пределами возможностей украинских правоохранительных органов, органов, отвечающих за национальную безопасность, и не могут отвечать перед украинским судом», — отметил Разумков.

Кроме того, он добавил, что сейчас есть достаточно механизмов для закрытия телеканалов.

«Если мы говорим о закрытии каналов, то у нас сегодня достаточно механизмов, если они замечены в сотрудничестве со страной-агрессором или другими какими-то мерами, как это сделать. У нас есть лицензии, выдаваемые государством, они также могут быть отозваны государством. Относительно позиции по каналам — она ​​неизменна, она была раньше, будет оставаться и сегодня: к любым каналам, к любым средствам массовой информации должны быть единые условия и подходы, как представителей одной политической силы, так и других «, — сказал спикер.

Разумков не стал комментировать информационную политику на заблокированных телеканалах.

Кроме того, спикер добавил, что при наличии информации о финансировании терроризма должно быть представление от генерального прокурора, подозрение и решение суда.

«Если мы знаем, что человек замечен в финансировании терроризма, то здесь не санкции, а, ещё раз повторяю — уголовная ответственность и, извините за непарламентское выражение, — тюрьма», — сказал Разумков.

Как сообщала Одесса News, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввёл в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Україна», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Утром 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за такое решение, один воздержался, один находится в командировке.