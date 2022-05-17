СТБ остаётся одним из самых востребованных и интересных каналов в Одессе

Уже много лет СТБ считается одним из самых популярных телеканалов в Украине. Опросы по стране показали, что его регулярно смотрят более 33% зрителей.
Сейчас смотреть СТБ онлайн можно с помощью сервиса Киевстар-ТВ.
Канал ведёт вещание уже более 25 лет. Вначале он ориентировался исключительно на молодёжь, но со временем расширил аудиторию зрителей. Вначале внимание привлекалось новинками кино, но позже в эфирной сетке появились выпуски новостей, программы собственного производства, развлекательные и познавательные шоу.
Особенности телеканала
Основная аудитория зрителей — люди от 14 до 50 лет. В то же время и старшему поколению есть что посмотреть. Одна из особенностей канала — регулярные выпуски новостей. Информационные выпуски ведутся на украинском языке и выходят несколько раз в день. Вечерние новости длятся более получаса, анализируется ситуация за сутки. Вечерний выпуск транслируется в прямом эфире.
Служба журналистов СТБ считается одной из лучших в Украине. Они первыми прибывают на место событий, вне зависимости от области.
СТБ — канал телешоу
Отдельного упоминания стоят шоу, которые идут в вечернем эфире практически каждый день: развлекательные передачи и аналитические сюжеты. Среди наиболее популярных программ:
- «Хата на тата»;
- «Х-фактор»;
- «Мастер-шеф»;
- «Холостяк»;
- «Україна має талант»;
- «Битва екстрасенсів» и другие.
Многие их этих шоу идут в эфире уже более десяти лет, что подтверждает любовь зрителя к ним. Обратившись по контактным данным телеканала, можно стать непосредственным участником одной из таких телепрограмм. Особой популярностью пользуются передачи, которые идут пятничным вечером и на выходных. За их просмотром можно собраться перед телеэкраном всей семьёй.
Кроме шоу практически каждый день в вечернем эфире идут телесериалы. Как правило, это мелодраматические картины, ориентированные на женскую аудиторию. Телесериалы транслируются и в дневном эфире, поэтому их очень часто смотрят домохозяйки. Сервис Киевстар-ТВ позволяет смотреть любимые телеканалы в высоком качестве.