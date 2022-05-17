СТБ остаётся одним из самых востребованных и интересных каналов в Одессе

Уже много лет СТБ считается одним из самых популярных телеканалов в Украине. Опросы по стране показали, что его регулярно смотрят более 33% зрителей.

Сейчас смотреть СТБ онлайн можно с помощью сервиса Киевстар-ТВ.

Канал ведёт вещание уже более 25 лет. Вначале он ориентировался исключительно на молодёжь, но со временем расширил аудиторию зрителей. Вначале внимание привлекалось новинками кино, но позже в эфирной сетке появились выпуски новостей, программы собственного производства, развлекательные и познавательные шоу.

Особенности телеканала

Основная аудитория зрителей — люди от 14 до 50 лет. В то же время и старшему поколению есть что посмотреть. Одна из особенностей канала — регулярные выпуски новостей. Информационные выпуски ведутся на украинском языке и выходят несколько раз в день. Вечерние новости длятся более получаса, анализируется ситуация за сутки. Вечерний выпуск транслируется в прямом эфире.

Служба журналистов СТБ считается одной из лучших в Украине. Они первыми прибывают на место событий, вне зависимости от области.

СТБ — канал телешоу

Отдельного упоминания стоят шоу, которые идут в вечернем эфире практически каждый день: развлекательные передачи и аналитические сюжеты. Среди наиболее популярных программ:

«Хата на тата»;

«Х-фактор»;

«Мастер-шеф»;

«Холостяк»;

«Україна має талант»;

«Битва екстрасенсів» и другие.

Многие их этих шоу идут в эфире уже более десяти лет, что подтверждает любовь зрителя к ним. Обратившись по контактным данным телеканала, можно стать непосредственным участником одной из таких телепрограмм. Особой популярностью пользуются передачи, которые идут пятничным вечером и на выходных. За их просмотром можно собраться перед телеэкраном всей семьёй.

Кроме шоу практически каждый день в вечернем эфире идут телесериалы. Как правило, это мелодраматические картины, ориентированные на женскую аудиторию. Телесериалы транслируются и в дневном эфире, поэтому их очень часто смотрят домохозяйки. Сервис Киевстар-ТВ позволяет смотреть любимые телеканалы в высоком качестве.