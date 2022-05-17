На 5-й ст. Большого Фонтана в Одессе провели корректировку дорожного движения

Специалистами КУ «СМЭП» проведена корректировка дорожного движения на 5 ст. Большого Фонтана в Одессе.

Теперь при выезде с улицы Черняховского на круг из левой крайней полосы движения можно только разворачиваться, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Специалисты нанесли соответствующую разметку (соединили линии 1.7, изменили разметку 1.18).

Также были изменены дорожные знаки 5.16 и 5.18, информирующие водителей о направлениях движения.

Как сообщала Одесса News, с 16 мая на автомобильных дорогах Одессы и области заработали приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Фото: «Одесса»

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