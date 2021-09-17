В Одесской области отремонтировали участок дороги в сторону Винницы

В Одесской области по программе Президента «Большое строительство» отремонтировали участок дороги Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Великая Михайловка — М-16.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) в Facebook.

Отмечается, что на отремонтированном участке были уложены два выравнивающих слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см и 12 см, а также верхний слой толщиной 5 см. Кроме этого, дорожники на всей протяжённости отрезка укрепили обочины щебёночно-песчаной смесью, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Сейчас на дороге ведётся устройство автобусных остановок, съездов и посадочных площадок.

На дороге Р-33 в 2020 году уже были отремонтированы 7 участков общей протяжённостью 77 км. В этом году здесь будет отремонтировано 3 участка протяжённостью 35 км.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года на строительстве автомобильной дороги в Одесский порт началась подготовка к возведению эстакады в рамках программы Президента «Большое строительство».



Фото: Facebook

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