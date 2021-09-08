Продолжается прокладка новой дороги к Одесскому морпорту: возводят эстакаду

На строительстве автомобильной дороги в Одесский порт началась подготовка к возведению эстакады.

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

Постройку дороги начали в марте 2021 года, завершить планируют в конце 2022 года, — говорится в сообщении.

Эстакада будет расположена в обход территории частной компании, через которую сейчас осуществляется заезд в порт.

Отмечается, что создание новой цементобетонной дороги, которая обеспечит бесплатный заезд в морской порт, идёт уверенным темпом. Проводятся подготовительные работы к строительству эстакады в составе дороги. Она соединена с уже существующей эстакадой АМПУ. Именно это инженерное сооружение позволит обойти территорию частной компании.

На данный момент подрядчик строит основу дороги. В Укравтодоре отметили, что будущая дорога по всей протяжённости проходит в сложных гидрогеологических условиях, а потому нуждается в замене почв подошвы земляного полотна на глубину двух метров. Ранее строители уложили геосетку, чтобы укрепить будущую дорогу.

В рамках проекта строительства дороги запланировано создать TIR-площадки для отстоя большегрузного автотранспорта на 300 авто, две площадки взвешивания в движении (WiM) и контрольно-пропускной пункт. Саму дорогу расширят с четырёх до шести полос.

Как сообщала Одесса News, прокладка новой дороги к Одесскому морскому порту осуществляется по президентской программе «Большое строительство».



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