Одесская полиция поймала «домушников» с проспекта Академика Глушко

Полицейские разоблачили двух мужчин в квартирной краже в Киевском районе Одессы.

По сообщению Нацполиции в Одесской области, сейчас 36-летние фигуранты находятся в изоляторе временного содержания. Их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Отмечается, что похищение имущества из дома на проспекте Академика Глушко злоумышленники спланировали заранее: дождавшись отсутствия хозяев, мужчины срезали кусачками металлическую решётку на первом этаже и отжали окно. Один преступник проник внутрь, а его сообщник остался на улице наблюдать за обстановкой. Похитив ювелирные украшения и технику, они сбежали.

Сотрудники управления миграционной полиции ГУНП в Одесской области совместно с работниками отдела полиции №4 Одесского районного управления полиции №1 разоблачили злоумышленников по горячим следам. Задержанные оказались уроженцами Одессы и Белгорода-Днестровского.

Похищенное имущество и вероятное орудие преступления полицейские изъяли.

Следователи квалифицировали действия фигурантов по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, за кражу с проникновением в жильё, им грозит от трёх до шести лет лишения свободы.



Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года полицейские задержали 47-летнюю жительницу Одессы, которая путём обмана и злоупотребления доверием детей завладевала сбережениями их родителей.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

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